Nordex Aktie
Marktkap. 6,15 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,40 auf 15,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen sei ermutigend gewesen, schrieb Xin Wang am Dienstagabend. Er will jedoch noch mehr Bestätigung, bevor er bereit ist, diese Entwicklung als "neue Normalität" fortzuschreiben./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nordex Equal Weight
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,80 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
26,54 €
|Abst. Kursziel*:
-40,47%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
26,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-40,56%
|
Analyst Name:
Xin Wang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
