DAX 23.872 -0,3%ESt50 5.638 -0,4%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 13,93 +1,0%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.234 +0,8%Euro 1,1494 +0,1%Öl 64,28 -0,1%Gold 3.971 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck
adidas-Aktie: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose adidas-Aktie: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose
Nordex Aktie

26,58 EUR +0,70 EUR +2,70 %
STU
Marktkap. 6,15 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Barclays Capital

Nordex Equal Weight

14:01 Uhr
Nordex Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
26,58 EUR 0,70 EUR 2,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,40 auf 15,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen sei ermutigend gewesen, schrieb Xin Wang am Dienstagabend. Er will jedoch noch mehr Bestätigung, bevor er bereit ist, diese Entwicklung als "neue Normalität" fortzuschreiben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Equal Weight

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,80 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
26,54 €		 Abst. Kursziel*:
-40,47%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
26,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-40,56%
Analyst Name:
Xin Wang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

14:01 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:01 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:46 Nordex Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
04.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

