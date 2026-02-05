DAX24.653 +0,7%Est505.984 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +6,3%Nas22.797 +1,1%Bitcoin57.961 +8,5%Euro1,1809 +0,2%Öl68,19 +1,3%Gold4.947 +3,6%
Nordex-Aktie verliert: Neue Windanlagenaufträge aus Europa

06.02.26 16:04 Uhr
Nordex-Aktie im Minus: Windanlagenaufträge aus Großbritannien, Türkei und Litauen gesichert | finanzen.net

Die Nordex Group hat im Januar Aufträge für Windanlagen aus drei europäischen Ländern mit Gesamtleistung von 220 Megawatt gewonnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
32,94 EUR -0,08 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bestellungen kommen aus Großbritannien, der Türkei und Litauen und laufen zum Teil bis 2028, wie Nordex in Hamburg mitteilte. Alle Verträge beinhalten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,3 Prozent tiefer bei 32,82 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

