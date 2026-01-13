Abgestuft

Nach dem starken Lauf von Nordex haben die Experten von Kepler Chevreux die Papiere kurz vor deren Zwischenhoch aus dem Jahr 2007 abgestuft.

Mit ihrem auf 33 Euro aufgestockten Kursziel bleiben sie knapp unter dem tags zuvor erreichten Jahreshoch von 33,24 Euro. Damit hatte Nordex im noch jungen 2026 Jahr bereits wieder um gut 14 Prozent zulegt. Via XETRA verliert die Nordex-Aktie zeitweise 0,79 Prozent auf 32,54 Euro.

2025 sei ein Jahr starker Ergebnisdynamik gewesen, hieß es. Die Markterwartungen lägen inzwischen aber über den mittelfristigen Zielen des Herstellers von Windkraftanlagen.

