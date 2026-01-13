DAX25.440 +0,1%Est506.048 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 -0,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.557 -0,3%Euro1,1644 ±-0,0%Öl64,83 -1,0%Gold4.632 +1,0%
Abgestuft

Nordex-Aktie am Limit? Kepler sieht Kursziel erreicht und mahnt zur Zurückhaltung

14.01.26 09:17 Uhr
Nordex-Aktie: Kursrutsch nach Kepler-Downgrade | finanzen.net

Nach dem starken Lauf von Nordex haben die Experten von Kepler Chevreux die Papiere kurz vor deren Zwischenhoch aus dem Jahr 2007 abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
32,52 EUR -0,12 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit ihrem auf 33 Euro aufgestockten Kursziel bleiben sie knapp unter dem tags zuvor erreichten Jahreshoch von 33,24 Euro. Damit hatte Nordex im noch jungen 2026 Jahr bereits wieder um gut 14 Prozent zulegt. Via XETRA verliert die Nordex-Aktie zeitweise 0,79 Prozent auf 32,54 Euro.

2025 sei ein Jahr starker Ergebnisdynamik gewesen, hieß es. Die Markterwartungen lägen inzwischen aber über den mittelfristigen Zielen des Herstellers von Windkraftanlagen.

/ag

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025Nordex BuyCitigroup Corp.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets

