Quantenaktie im Fokus

Die D-Wave Quantum-Aktie hat sich in den letzten Monaten zu einem der spektakulärsten Highflyer im Tech-Sektor entwickelt. Auch 2026 läuft es bislang gut an der Börse.

• Massive Kursrally treibt Bewertung von D-Wave Quantum stark nach oben

• Umsatzwachstum hoch, Verluste weiterhin erheblich

• Langfristige Chancen im Quantenmarkt, aber hohe Risiken



Wer­bung Wer­bung

Bei 26,15 US-Dollar hatte die Aktie von D-Wave Quantum das Jahr 2025 beendet, am Freitag kostete eine Aktie an der NYSE bereits knapp 29 US-Dollar: Somit haben Anleger seit Jahresstart ein Plus von rund 10 Prozent in ihren Depots. Die Rally bei dem Quantencomputer-Unternehmen setzt sich damit weiter fort, auf Sicht der letzten zwölf Monate ging es an der US-Börse um satte 447 Prozent nach oben, was die Marktkapitalisierung auf einen Wert von jenseits der Zehn-Milliarden-Dollar-Marke getrieben hat.

Getrieben vom Hype um Quantencomputing und ersten kommerziellen Erfolgen bleibt der Titel jedoch hochspekulativ, mit anhaltenden Verlusten und einer Bewertung, die weit über den operativen Realitäten schwebt.

Spektakuläre Rally und operative Fortschritte

D-Wave hat sich als Pionier bei quanten-annealing-basierten Systemen positioniert, die praktische Anwendungen in Optimierung, Logistik und Materialforschung ermöglichen, und meldet zunehmend kommerzielle Verträge mit Unternehmen aus Finanzwesen, Pharma und Logistik. Der Auftragsbestand wächst, was den Übergang von der Forschungsphase zu marktreifen Lösungen unterstreicht. Analysten bewerten den Titel auf TipRanks durchschnittlich mit "Strong Buy", mit Kurszielen zwischen 35 und 48 US-Dollar - das durchschnittliche Kursziel bietet mit 40,23 US-Dollar noch ein enormes Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Hohe Bewertung trifft auf Verlustrealität

Trotz des Kursturbos bleibt D-Wave unprofitabel: Das Unternehmen meldet regelmäßig hohe operative Verluste, auch wenn zeitgleich das Umsatzwachstum zu überzeugen weiß. Allein im dritten Quartal 2025 kletterten die Erlöse von 1,80 Millionen US-Dollar auf 3,7 Millionen US-Dollar, zeitgleich fiel ein Nettoverlust von 140 Millionen US-Dollar an - nochmals deutlich mehr als die -117,36 Millionen US-Dollar beim Nettoergebnis im Vorjahreszeitraum.

Zukunftsperspektiven bieten Chancen

Langfristig profitiert D-Wave vom globalen Wettrennen um Quantenüberlegenheit, mit wachsender Nachfrage nach hybriden Quantenlösungen in KI, Cybersicherheit und Supply-Chain-Optimierung, wo annealing-Technologie praktische Vorteile gegenüber Gate-basierten Systemen bietet. Prognosen sehen bis 2030 Umsätze im dreistelligen Millionenbereich und positive Margen, getrieben durch Skalierung des Advantage-Systems und Cloud-Angebote wie Leap. Dennoch lauern Risiken: Technologische Hürden, zunehmende Konkurrenz, regulatorische Unsicherheiten und die Abhängigkeit von Fördergeldern könnten das Wachstum bremsen, wie die prognostizierten Verluste bis 2029 andeuten.

Vor diesem Hintergrund ist D-Wave ein spekulativer Aktienwert: Wer auf den Quanten-Breakthrough setzt, könnte bei anhaltender Kommerzialisierung reich belohnt werden; Konservative sollten die Entwicklung des Auftragsbuchs und Meilensteine wie Profitabilität abwarten.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.