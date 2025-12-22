KI-Synergien treiben Rally

D-Wave Quantum verstärkt seine Präsenz im Mainstream-Technologiemarkt. Mit der CES-Teilnahme 2026 zeigt das Unternehmen reale Industrie-Anwendungen für Quanten-Annealing.

• D-Wave präsentiert auf der CES 2026 (7. bis 8. Januar) praxisnahe Quanten-Lösungen

• Aktie verzeichnet ein massives Kursplus von rund 220 Prozent seit Jahresbeginn

• Unternehmen setzt auf die Synergie zwischen Quanten-Computing, künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain

D-Wave auf der CES 2026: Quantentechnologie wird massentauglich

D-Wave Quantum hat offiziell seine Teilnahme als Sponsor des "CES Foundry"-Events in Las Vegas angekündigt. Am 7. und 8. Januar 2026 wird der Quanten-Pionier seine hybriden Quanten-Klassik-Solver und seine energieeffiziente Annealing-Technologie einem breiten Fachpublikum präsentieren. Laut Murray Thom, Vice President bei D-Wave, signalisiert dieser Schritt, dass die Technologie die reine Forschungsphase verlassen hat und zunehmend im wirtschaftlichen Mainstream ankommt, wie es in der entsprechenden Presseaussendung heißt.

Im Fokus stehen reale Erfolgsgeschichten von Kunden, die durch Quanten-Algorithmen messbare Vorteile in der Effizienz und Geschwindigkeit gegenüber klassischen Rechenverfahren erzielen konnten. D-Wave bietet als einziger Anbieter sowohl Annealing- als auch Gate-Model-Quantencomputer an und ermöglicht den Zugriff auf diese Systeme über einen Cloud-Service mit einer Verfügbarkeit von 99,9 Prozent.

Analysten-Euphorie: Einstimmige Kaufempfehlungen für die D-Wave-Aktie

Die operative Dynamik spiegelt sich deutlich im Kursverlauf wider. Die Experten sind sich in ihrer Einschätzung ungewöhnlich einig: Laut TipRanks-Daten liegen für D-Wave aktuell 13 "Buy"-Ratings vor - bei keinem einzigen "Hold" oder "Sell". Das durchschnittliche Kursziel wird mit 40,00 US-Dollar beziffert.

Besonders optimistisch zeigte sich zuletzt das Analysehaus Needham, das Anfang November sein Kursziel von 20 auf 48 US-Dollar mehr als verdoppelte. Selbst das aktuell niedrigste Kursziel am Markt liegt mit 35 US-Dollar noch deutlich über dem derzeitigen Kursniveau.

So entwickelt sich die D-Wave-Aktie am Montag

Nachdem die Aktie bereits am vergangenen Freitag mit einem Plus von 7,75 Prozent bei 26,82 US-Dollar aus dem Handel ging, setzt sich die Rally zu Beginn der neuen Woche fort. Zeitweise notiert der Wert an der New York Stock Exchange (NYSE) erneut 4,42 Prozent fester bei 28,03 US-Dollar. Mit einer Year-to-Date-Performance von circa 232 Prozent gehört D-Wave zu den absoluten Spitzenreitern im Technologiesektor des Jahres 2025.

