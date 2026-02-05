Reddit-Aktie verliert trotzdem: Gewinn- und Umsatzerwartungen deutlich übertroffen
Für Reddit-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend: Die Bilanzveröffentlichung des Internetkonzerns stand auf der Agenda.
Reddit hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,24 US-Dollar erzielt. Das war deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch ein EPS von 0,39 US-Dollar in den Büchern stand. Analysten hatten unterdessen damit gerechnet, dass Reddit den Gewinn je Aktie auf 0,937 US-Dollar würde steigern können - ihre Erwartungen wurden somit übertroffen
Im abgelaufenen Jahresviertel ging es zudem für den Umsatz von 427,7 Millionen US-Dollar auf 726 Millionen US-Dollar nach oben. Die Markterwartungen hatten sich beim Umsatz im Vorfeld auf 665,9 Millionen US-Dollar belaufen.
Reddit kündigt zudem ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Dollar an.
Die Reddit-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise um 3,20 Prozent schwächer bei 146,21 US-Dollar.
