DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas22.926 +1,7%Bitcoin59.366 +11,2%Euro1,1814 +0,3%Öl68,59 +1,9%Gold4.956 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 PayPal A14R7U Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal
Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanzvorlage

Reddit-Aktie verliert trotzdem: Gewinn- und Umsatzerwartungen deutlich übertroffen

06.02.26 17:01 Uhr
Reddit-Aktie an der NYSE nach Zahlenknaller dennoch tiefer: Erwartungen klar geschlagen | finanzen.net

Für Reddit-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend: Die Bilanzveröffentlichung des Internetkonzerns stand auf der Agenda.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
121,00 EUR -7,00 EUR -5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Reddit hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,24 US-Dollar erzielt. Das war deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als noch ein EPS von 0,39 US-Dollar in den Büchern stand. Analysten hatten unterdessen damit gerechnet, dass Reddit den Gewinn je Aktie auf 0,937 US-Dollar würde steigern können - ihre Erwartungen wurden somit übertroffen

Wer­bung

Im abgelaufenen Jahresviertel ging es zudem für den Umsatz von 427,7 Millionen US-Dollar auf 726 Millionen US-Dollar nach oben. Die Markterwartungen hatten sich beim Umsatz im Vorfeld auf 665,9 Millionen US-Dollar belaufen.

Reddit kündigt zudem ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Dollar an.

Die Reddit-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise um 3,20 Prozent schwächer bei 146,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Reddit und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com, gguy / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

DatumMeistgelesen
Wer­bung