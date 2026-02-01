DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +10,2%Nas22.967 +1,9%Bitcoin60.012 +12,4%Euro1,1820 +0,3%Öl68,68 +2,0%Gold4.956 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Stellantis A2QL01 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ministerium: Einsparungen bei Integrationskursen im Gespräch

06.02.26 18:26 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung prüft eine Einschränkung der Integrationskurse für Migranten. Für Menschen mit "positiver Bleibeperspektive" solle es die Kurse weiter geben, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Berlin.

Wer­bung

Sie verwies zugleich darauf, dass die Zahl der Menschen, die ins Land kommen, sinkt. "Das heißt auch, dass es perspektivisch weniger Kurse geben wird." Über mögliche Kürzungen bei Integrationskursen hatten zuvor unter anderem "Correctiv" und die "Frankfurter Rundschau" berichtet.

Während der Ampel-Regierungszeit von SPD, Grünen und FDP waren die Integrationskurse für alle Interessenten geöffnet worden. In den Kursen wird Migranten vor allem die deutsche Sprache beigebracht, es geht aber auch um die deutsche Geschichte und Kultur.

Es könne keine Lösung sein, die Kurse auf Dauer unbegrenzt zu finanzieren, sagte die Sprecherin. Die Kurse kosteten pro Teilnehmer mehrere Tausend Euro, zudem seien alle in der Bundesregierung aufgerufen, Einsparpotenziale zu finden. "Und das tun wir natürlich auch bei den Integrationskursen."/hrz/DP/stw