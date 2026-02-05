DAX24.536 +0,2%Est505.941 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.791 +4,5%Euro1,1799 +0,1%Öl68,12 +1,2%Gold4.869 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Drägerwerk: Qualität setzt sich durch Drägerwerk: Qualität setzt sich durch
Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenmeinung

RENK-Aktie profitiert von Analysten-Empfehlung - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB ziehen mit

06.02.26 10:39 Uhr
RENK-Aktie beflügelt: Analyst empfiehlt Kauf - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB folgen | finanzen.net

Die RENK-Aktie hat sich nach einer Analysten-Empfehlung deutlich erholt und ist damit an ihre langfristige Linie zurückgekehrt. So notieren die Branchenkollegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
56,00 EUR 4,27 EUR 8,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien von RENK haben sich am Freitag via XETRA zuletzt um 7,71 Prozent auf 55,60 Euro erholt und kehrten damit an ihre 50-Tage-Linie zurück. Von ihrem Jahreshoch bei fast 67 Euro hatten die Papiere des Herstellers von Panzergetrieben zuletzt fast 27 Prozent verloren.

Wer­bung

Der Analyst Sebastian Growe von der Investmentbank Exane BNP Paribas nutzte den Rückschlag nun für eine "Outperform"-Empfehlung mit leicht gestutztem Kursziel von 65 Euro.

Es sei an der Zeit, dass die zuletzt relativ schwachen Aktien zum Outperformer werden, so der Experte. Immerhin würden sie ihre Gewinne im Branchenvergleich mit fast doppelt so hohem Tempo steigern. Die Auftragspipeline von RENK sei dafür gut gefüllt.

Auch andere Rüstungstitel profitieren

Die Rheinmetall-Aktie steigt derweil um 2,29 Prozent auf 1.607,00 Euro, während TKMS-Titel 0,44 Prozent auf 90,75 Euro gewinnen. Die OHB-Aktie notiert dagegen 3,63 Prozent höher bei 257,00 Euro und die CSG-Aktie zeigt sich in Amsterdam 0,36 Prozent stärker bei 30,57 Euro.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
30.01.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.01.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen