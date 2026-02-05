RENK-Aktie profitiert von Analysten-Empfehlung - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB ziehen mit
Die RENK-Aktie hat sich nach einer Analysten-Empfehlung deutlich erholt und ist damit an ihre langfristige Linie zurückgekehrt. So notieren die Branchenkollegen.
Die Aktien von RENK haben sich am Freitag via XETRA zuletzt um 7,71 Prozent auf 55,60 Euro erholt und kehrten damit an ihre 50-Tage-Linie zurück. Von ihrem Jahreshoch bei fast 67 Euro hatten die Papiere des Herstellers von Panzergetrieben zuletzt fast 27 Prozent verloren.
Der Analyst Sebastian Growe von der Investmentbank Exane BNP Paribas nutzte den Rückschlag nun für eine "Outperform"-Empfehlung mit leicht gestutztem Kursziel von 65 Euro.
Es sei an der Zeit, dass die zuletzt relativ schwachen Aktien zum Outperformer werden, so der Experte. Immerhin würden sie ihre Gewinne im Branchenvergleich mit fast doppelt so hohem Tempo steigern. Die Auftragspipeline von RENK sei dafür gut gefüllt.
Auch andere Rüstungstitel profitieren
Die Rheinmetall-Aktie steigt derweil um 2,29 Prozent auf 1.607,00 Euro, während TKMS-Titel 0,44 Prozent auf 90,75 Euro gewinnen. Die OHB-Aktie notiert dagegen 3,63 Prozent höher bei 257,00 Euro und die CSG-Aktie zeigt sich in Amsterdam 0,36 Prozent stärker bei 30,57 Euro.
