DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.523 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 70.907 +0,3%Euro 1,1861 -0,9%Öl 70,69 -0,2%Gold 4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F ASTA Energy Solutions A4214T Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Januar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Januar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK Aktie

Kaufen
Verkaufen
RENK Aktien-Sparplan
54,36 EUR -1,75 EUR -3,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,78 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNKGF

Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

21:41 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
54,36 EUR -1,75 EUR -3,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies Renk als Rüstungsfavoriten eingestuft. Wie Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie schrieb, bleibt das Votum "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro. Sie stellte ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick" nach den jüngsten Kurskorrekturen in der Branche. Sie verwies dabei auf die Erwartung, dass das Unternehmen in diesem Jahr von den deutschen und europäischen Investitionen in die Verteidigung profitieren wird./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,30 €		 Abst. Kursziel*:
38,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,97%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

21:41 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

finanzen.net Börsenneuling im Blick IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS
finanzen.net RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag tiefer
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag mit Verlusten
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag mit Verlusten
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT, TKMS: Satelliten-Projekt und CSG-IPO bewegen Sektor
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen