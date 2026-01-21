DAX24.869 +1,3%Est505.957 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.984 +0,6%Euro1,1695 +0,1%Öl64,54 -1,2%Gold4.828 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
Streit um Grönland

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Rüstungswerte von Trumps Kehrtwende belastet

22.01.26 11:34 Uhr
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Rüstungsaktien nach Trumps Zollwende unter Druck | finanzen.net

Im europäischen Rüstungssektor hat die am Gesamtmarkt spürbare Erleichterung über Donald Trumps Kehrtwende in der Grönland-Frage am Donnerstag belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85,85 EUR -1,00 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
58,77 EUR -0,70 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.805,00 EUR -50,50 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
98,20 EUR -0,65 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Titel von Rheinmetall fallen zeitweise um 2,24 Prozent auf 1.812,00 Euro. Im MDAX geben HENSOLDT um 1,32 Prozent auf 85,90 Euro und TKMS um 0,10 Prozent auf 98,25 Euro ab, wohingegen RENK ins Plus drehten und inzwischen um 0,46 Prozent auf 58,99 Euro zulegen können.

Wer­bung

Aktien aus dem Rüstungssektor hatten bis Montag noch davon profitiert, dass US-Präsident Trump im Streit um Grönland zunächst auch militärische Mittel nicht ausgeschlossen hatte. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kam es am Vortag aber zu einem überraschenden Kurswechsel. Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatten sich auf einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung verständigt.

Die ING Bank schrieb, die Entwicklungen trügen in puncto geopolitische Risiken zu einer Deeskalation bei. "Obwohl noch unklar ist, welche Zugeständnisse die USA genau erhalten werden, scheinen diese im Vergleich zu Trumps jüngsten Forderungen nach vollständiger und totaler Kontrolle über Grönland deutlich reduziert worden zu sein", schrieb der Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank.

Die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gehen derweil an gleich zwei Orten in die nächste Runde. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos will sich Trump am Donnerstag mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj treffen. Aus Kiew gab es aber zunächst keine Bestätigung für eine Anreise Selenskyjs. Darüber hinaus wird in Moskau der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach mehreren Gesprächen zwischen Amerikanern, Europäern und Ukrainern erneut bei Kremlchef Wladimir Putin erwartet.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen