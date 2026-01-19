DAX24.591 -1,5%Est505.854 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -3,2%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.682 -2,3%Euro1,1726 +0,7%Öl64,26 +0,1%Gold4.727 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Salzgitter-Aktie dank Oddo BHF im Höhenflug Salzgitter-Aktie dank Oddo BHF im Höhenflug
Siemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell Siemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
IPO geplant

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt

20.01.26 11:13 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS bekommen Konkurrenz: Rüstungskonzern CSG plant Börsengang | finanzen.net

Steigende geopolitische Spannungen stärken deutsche Rüstungsunternehmen, während ein weiterer europäischer Konkurrent in den Fokus rückt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
89,65 EUR -3,15 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
59,98 EUR -2,80 EUR -4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.895,00 EUR -36,00 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
95,40 EUR -4,20 EUR -4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Chancen durch Grönland-Streit für Rüstungsaktien
• Europa rüstet massiv auf
• Neuer europäischer Konkurrent: CSG plant Börsengang

Wer­bung

Die aktuelle geopolitische Lage rund um Grönland wirkt wie ein zusätzlicher Wachstumsimpuls für deutsche Rüstungsaktien. Insbesondere Unternehmen wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS könnten von neuen NATO- und EU-Missionen im hohen Norden profitieren. Die Eskalation in der Arktis verdeutlicht einmal mehr, wie stark Rüstungsaktien von politischen Entscheidungen und sicherheitspolitischen Entwicklungen abhängig sind.

Grönland-Krise treibt europäische Aufrüstung

Die aggressive Rhetorik von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen "Erwerb" oder militärischen Zugriff auf Grönland hat in Europa einen sicherheitspolitischen Schock ausgelöst. Dänemark und NATO-Partner reagieren mit Übungen wie "Operation Arctic Endurance", bei der zusätzliche Truppen - darunter 200 dänische und 13 Deutsche Soldaten und Einheiten aus Frankreich, Schweden, Norwegen, Finnland, Großbritannien sowie den Niederlanden - in Grönland landeten, um Abschreckung zu demonstrieren. Parallel werden Missionen wie "Arctic Sentry" diskutiert, um Küsten und Infrastruktur dauerhaft zu schützen, wobei Prioritäten nun Seeraumüberwachung, Logistik und Arktis-Fähigkeiten gegen russische sowie chinesische Bedrohungen lauten.

Neuer europäischer Rüstungskonzern: Czechoslovak Group (CSG) plant IPO

Neben den etablierten deutschen Playern zieht auch Czechoslovak Group (CSG) als neuer europäischer Rüstungskonzern Aufmerksamkeit auf sich. Das tschechische Unternehmen plant einen Börsengang an der EURONEXT in Amsterdam und gilt laut Business Insider als Europas zweitgrößter Produzent von Mittel- und Großkaliber-Munition, mit einem bestätigten Auftragsbestand von rund 14 Milliarden Euro. "Die Gruppe wird von einem sich beschleunigenden Trend zu weltweit steigenden Verteidigungsausgaben profitieren", betonte CSG-Chef Michal Strnad gemäß Business Insider in einer Mitteilung.

Wer­bung

Der Börsengang soll rund 750 Millionen Euro einbringen und zählt zu den größten Rüstungs-IPOs der letzten Jahre, heißt es. CSG hat seinen Umsatz in den ersten drei Quartalen 2025 auf 4,49 Milliarden Euro gesteigert, ein Wachstum von 82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und geht davon aus, dass der Kernmarkt in Europa und Großbritannien zwischen 2025 und 2030 um mehr als 10 Prozent pro Jahr wächst.

Das Unternehmen ist auch ein Schlüssellieferant für die Ukraine im aktuellen Konflikt und erweitert seine Präsenz in Deutschland durch Übernahmen, etwa des Industrieparks Walsrode und Beteiligungen an der Alzchem Group AG.

CSG positioniert sich damit als ernstzunehmender Konkurrent der etablierten europäischen Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS - nicht nur in der Munition, sondern zunehmend auch bei Landfahrzeugen und Marinesystemen.

Wer­bung

Chancen für Anleger trotz Volatilität?

Europa rüstet massiv auf, und Unternehmen wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS stehen im Zentrum eines mehrjährigen Aufrüstungs- und Modernisierungszyklus. Damit steigen die Wachstumschancen, gleichzeitig erhöht sich aber auch die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen. Abzuwarten bleibt zudem, wie die Aktienkurse auf zunehmende Konkurrenz reagieren werden.

Am Dienstag sind rote Vorzeichen zu sehen: Die Rheinmetall-Aktie verliert via XETRA zeitweise 2,42 Prozent auf 1.873,50 Euro, während RENK-Titel 3,32 Prozent auf 59,93 Euro abgeben. HENSOLDT-Papiere fallen derweil um 2,93 Prozent auf 89,55 Euro und TKMS verbilligen sich um 4,69 Prozent auf 94,55 Euro.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT, Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen