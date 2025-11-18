DAX 23.156 -0,1%ESt50 5.513 -0,4%MSCI World 4.254 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -3,0%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.928 -1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,31 -0,8%Gold 4.085 +0,4%
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 79,05 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
Bernstein Research

Rheinmetall Market-Perform

08:31 Uhr
Rheinmetall Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rheinmetall nach neuen mittelfristigen Zielen mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sie seien letztlich weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag. Viele Anleger hätten sich allerdings inzwischen eher an positive Überraschungen gewöhnt./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Market-Perform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.980,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
1.735,50 €		 Abst. Kursziel*:
14,09%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
1.713,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,59%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.152,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

