Rheinmetall Aktie
Marktkap. 79,05 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Rheinmetall nach neuen mittelfristigen Zielen mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sie seien letztlich weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag. Viele Anleger hätten sich allerdings inzwischen eher an positive Überraschungen gewöhnt./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
