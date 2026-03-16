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Symbol EIPAF

Barclays Capital

Eni Overweight

10:11 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,03 EUR 0,52 EUR 2,29%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 22,50 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,92 €		 Abst. Kursziel*:
17,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

10:11 Eni Overweight Barclays Capital
11.03.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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