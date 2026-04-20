DAX 24.198 -0,3%ESt50 5.921 -0,2%MSCI World 4.600 -0,1%Top 10 Crypto 10,03 +2,6%Nas 24.260 -0,6%Bitcoin 66.387 +2,1%Euro 1,1749 +0,1%Öl 99,08 +0,0%Gold 4.759 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- LPKF, NEL, TUI. SAP, BioNTech, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Trump erklärt Waffenruhe im Iran-Krieg einseitig für verlängert - Iran zeigt Misstrauen Trump erklärt Waffenruhe im Iran-Krieg einseitig für verlängert - Iran zeigt Misstrauen
Ausblick: SAP präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: SAP präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
23,02 EUR +0,45 EUR +1,99 %
STU
23,06 EUR +0,33 EUR +1,43 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 63,32 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

11:56 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,02 EUR 0,45 EUR 1,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Italiener berichteten am Freitag als erster großer europäischer Ölkonzern über das vergangene Quartal, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da nur ein Monat von gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert habe, sollte der Fokus stärker auf den Jahreszielen liegen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
22,45 €		 Abst. Kursziel*:
24,69%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
23,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,63%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

11:56 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
21.04.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Eni Overweight Barclays Capital
09.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt nach
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester
finanzen.net Börse Europa in Grün: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen
Zacks Here's Why Eni SpA (E) is a Strong Value Stock
Zacks Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
Zacks Is Eni Positioned to Gain From the Ongoing Strength in Crude Prices?
Zacks Eni Invests $70 Million in NMG to Strengthen Graphite Supply Chain
Zacks Eni Encounters Major Gas and Condensate Reserves in Temsah Concession
Zacks Here's Why Eni SpA (E) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why Eni SpA (E) is a Strong Value Stock
Zacks Eni SpA (E) Is Up 1.25% in One Week: What You Should Know
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen