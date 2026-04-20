NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Italiener berichteten am Freitag als erster großer europäischer Ölkonzern über das vergangene Quartal, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da nur ein Monat von gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert habe, sollte der Fokus stärker auf den Jahreszielen liegen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
22,45 €
|Abst. Kursziel*:
24,69%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
23,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,63%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:56
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|31.03.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets