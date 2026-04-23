DAX 24.187 +0,1%ESt50 5.895 +0,0%MSCI World 4.611 +0,0%Top 10 Crypto 10,03 +0,5%Nas 24.439 -0,9%Bitcoin 66.794 -0,3%Euro 1,1715 +0,3%Öl 104,6 -1,3%Gold 4.706 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, E.ON, Commerzbank, Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu
Analysten nehmen die Royal Gold-Aktie ins Visier: Wachstumsstory trifft auf attraktives Kurspotenzial Analysten nehmen die Royal Gold-Aktie ins Visier: Wachstumsstory trifft auf attraktives Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
23,20 EUR -0,11 EUR -0,47 %
STU
23,17 EUR -0,26 EUR -1,11 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

13:26 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,20 EUR -0,11 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mit dem ersten Quartal habe der Ölkonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria am Freitag nach den Geschäftszahlen der Italiener. Die operative Dynamik sei aber stark und das Volumen für die Aktienrückkäufe steige./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
23,31 €		 Abst. Kursziel*:
20,12%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
23,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,72%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

13:26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
12:56 Eni Buy UBS AG
10:21 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
21.04.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

Eni-Aktie im Plus: Operativer Gewinn sinkt - Aktienrückkäufe ausgeweitet
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen