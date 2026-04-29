UBS Aktie
Marktkap. 111,86 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 1,16%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal von 40 auf 39 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Das starke Jahresviertel belege das Ergebnispotenzial der schweizerischen Großbank, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Donnerstag. Mit einem Gewinnanstieg um 80 Prozent sei UBS sehr stark in das neue Jahr gestartet./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Kaufen
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
37,55 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|18:36
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|18:36
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|18:36
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09:36
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.