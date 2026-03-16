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Symbol UBS

Barclays Capital

UBS Underweight

20:46 Uhr
UBS Underweight
Aktie in diesem Artikel
UBS
33,11 EUR 0,62 EUR 1,91%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach einem Auftritt des Finanzchefs auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Die Diskussion habe sich auf das geopolitische Umfeld und das Kundenverhalten konzentriert, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Todd Tuckner habe betont, dass Kunden weiterhin aktiv seien, aber vorsichtiger zu Werke gingen. Die Rahmenbedingungen blieben für den UBS-Bereich Global Markets günstig, müssten aber weiter beobachtet werden./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Underweight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
33,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
32,73 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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