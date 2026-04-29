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Symbol UBS

Deutsche Bank AG

UBS Buy

13:31 Uhr
UBS Buy
Aktie in diesem Artikel
UBS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte den Schweizern in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion einen starken Quartalsbericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
39,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,49 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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