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Symbol UBS

Barclays Capital

UBS Equal Weight

08:01 Uhr
UBS Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
UBS
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 35 auf 40 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Marktumfeld sei günstig und die regulatorischen Bedingungen besserten sich, schrieb Flora Bocahut am Freitagabend. Die Bewertung der Aktie sei momentan aber angemessen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Equal Weight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
43,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

08:01 UBS Equal Weight Barclays Capital
18.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
13.05.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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