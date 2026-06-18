UBS Aktie
Marktkap. 134,56 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 1,16%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 35 auf 40 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Marktumfeld sei günstig und die regulatorischen Bedingungen besserten sich, schrieb Flora Bocahut am Freitagabend. Die Bewertung der Aktie sei momentan aber angemessen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Equal Weight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
43,94 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|08:01
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital