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Symbol RNMBF

UBS AG

Rheinmetall Buy

06.08.26
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.153,40 EUR 2,20 EUR 0,19%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele für den Auftragsaufgang seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb Sven Weier am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Sie seien aber wohl bloß Ausdruck einer konservativeren Planung des Managements. Wenn er die entscheidenden Faktoren aufaddiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.208,80 €		 Abst. Kursziel*:
32,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.153,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,72%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.705,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

13:16 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall Aktiengesellschaft: Q2 significantly exceeds market expectations with record revenue growth and earnings
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall is assessing the potential impact of the cancellation of the F126 programme
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall gambled on Germany’s doomed warship project — and lost
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, buy
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