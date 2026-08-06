UBS AG

Rheinmetall Buy

06.08.26

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele für den Auftragsaufgang seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb Sven Weier am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Sie seien aber wohl bloß Ausdruck einer konservativeren Planung des Managements. Wenn er die entscheidenden Faktoren aufaddiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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