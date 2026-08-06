Rheinmetall Aktie
Marktkap. 56,01 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele für den Auftragsaufgang seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb Sven Weier am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Sie seien aber wohl bloß Ausdruck einer konservativeren Planung des Managements. Wenn er die entscheidenden Faktoren aufaddiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.208,80 €
|Abst. Kursziel*:
32,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.153,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,72%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.705,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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