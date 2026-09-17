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WKN WCH888

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Symbol WKCMF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

09:46 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 92,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag sei erwartungsgemäß eher evolutionär als revolutionär gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Bericht zum dritten Quartal dürfte stark ausfallen./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
92,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
85,80 €		 Abst. Kursziel*:
7,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
86,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,05%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

09:46 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
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