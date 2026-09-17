Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

09:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 92,60 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag sei erwartungsgemäß eher evolutionär als revolutionär gewesen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Bericht zum dritten Quartal dürfte stark ausfallen./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie