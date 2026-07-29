WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,2 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal von 94 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz eines operativ soliden zweiten Quartals bleibe die Nachfrage in vielen Endmärkten verhalten, ebenso der Ausblick, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Ergebnisprognose durch das Unternehmen sei primär auf Sondereffekte zurückzuführen, weshalb er an seiner neutralen Einschätzung festhalte./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Halten
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
84,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
89,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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