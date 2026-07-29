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Symbol WKCMF

DZ BANK

WACKER CHEMIE Halten

15:01 Uhr
WACKER CHEMIE Halten
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal von 94 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz eines operativ soliden zweiten Quartals bleibe die Nachfrage in vielen Endmärkten verhalten, ebenso der Ausblick, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Ergebnisprognose durch das Unternehmen sei primär auf Sondereffekte zurückzuführen, weshalb er an seiner neutralen Einschätzung festhalte./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Halten

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
84,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
89,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

15:01 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
09:36 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
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