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DZ BANK

WACKER CHEMIE Verkaufen

11:56 Uhr
WACKER CHEMIE Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Golfkrieg schaffe ein Umfeld, das kurzfristige Vorteile durch geringeren Wettbewerb aus China und mehr Preissetzungsmacht biete, aber auch Risiken durch eine potenziell nur logistikgetriebene Nachfrage berge, schrieb Peter Spengler am Freitag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Verkaufen

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
91,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

11:56 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
09.04.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
25.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
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