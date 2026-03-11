WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,64 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Der Ausblick untermauere die Markterwartungen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sorgen um die Nahost-Entwicklung bleiben aber./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Sell
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
76,55 €
|Abst. Kursziel*:
-22,93%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
76,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,33%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12:46
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
