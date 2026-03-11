DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2350 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
WACKER CHEMIE Aktie

76,95 EUR +3,75 EUR +5,12 %
STU
Marktkap. 3,64 Mrd. EUR

WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Sell

12:46 Uhr
WACKER CHEMIE Sell
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
76,95 EUR 3,75 EUR 5,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Der Ausblick untermauere die Markterwartungen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sorgen um die Nahost-Entwicklung bleiben aber./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Sell

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
76,55 €		 Abst. Kursziel*:
-22,93%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
76,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,33%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

12:46 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
08:01 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Nordex, Gerresheimer, Wacker Chemie, Vossloh und HUGO BOSS. Stocks in Action: Nordex, Gerresheimer, Wacker Chemie, Vossloh und HUGO BOSS.
dpa-afx Siltronic-Aktie rutscht ab: WACKER-CHEMIE-Beteiligung streicht Dividende
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net WACKER CHEMIE Aktie News: WACKER CHEMIE haussiert am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX leichter
dpa-afx ROUNDUP 2: Wacker Chemie hält erneute Verluste in diesem Jahr für möglich
finanzen.net WACKER CHEMIE-Aktie dennoch deutlich höher: Dividende gestrichen - Keine Besserung am Markt in Sicht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter
