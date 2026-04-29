UBS AG

GEA Buy

12:31 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Anlagenbauers seien solide, schrieb Sven Weier am Montagmorgen. Die jüngst unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktien sei auch angesichts des robusten Ausblicks nicht gerechtfertigt./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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