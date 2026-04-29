GEA Aktie
Marktkap. 9,65 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Anlagenbauers seien solide, schrieb Sven Weier am Montagmorgen. Die jüngst unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktien sei auch angesichts des robusten Ausblicks nicht gerechtfertigt./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Buy
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,60 €
|Abst. Kursziel*:
33,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,62%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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