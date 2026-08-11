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BBVA Aktie

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24,86 EUR +0,10 EUR +0,40 %
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Marktkap. 135,95 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

BBVA Sector Perform

10.08.26
BBVA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
24,86 EUR 0,10 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 20,50 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Seine Schätzung für den Vorsteuergewinn der spanischen Großbank im kommenden Jahr steige um 8 Prozent, schrieb Benjamin Toms in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Gründe hierfür seien höhere Nettozinserträge und Gebühren im zweiten Quartal. Dem stünden allerdings höhere Kosten und Wertberichtigungen gegenüber./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Sector Perform

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
24,75 €		 Abst. Kursziel*:
-3,03%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
24,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,46%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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