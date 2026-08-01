Ferrari Aktie
Marktkap. 56,2 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
AI Analyse
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 360 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei stark gewesen, schrieb Henning Cosman am Montag in seinem Resümee. Die Auftragslage sichere 2027 bereits ab./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 01:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Overweight
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
353,30 €
|Abst. Kursziel*:
13,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
353,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,25%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
418,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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