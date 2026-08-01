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Symbol RACE

AI Analyse

Barclays Capital

Ferrari Overweight

10.08.26
Ferrari Overweight
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Ferrari N.V.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 360 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei stark gewesen, schrieb Henning Cosman am Montag in seinem Resümee. Die Auftragslage sichere 2027 bereits ab./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 01:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Overweight

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
353,30 €		 Abst. Kursziel*:
13,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
353,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,25%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
418,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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