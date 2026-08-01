Ferrari Aktie
Marktkap. 59,83 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 497 auf 490 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage sei unverändert gut, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien könnten ihre Höherbewertung in Relation zur Luxusbranche noch ausweiten. Auf einer Telefonkonferenz habe der Hersteller kostspieliger Automobile zu den kurz- und mittelfristigen Aussichten einen optimistischen Ton angeschlagen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
490,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
349,25 €
|Abst. Kursziel*:
40,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
349,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,24%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
410,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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