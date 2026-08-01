UBS AG

Ferrari Buy

11:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 497 auf 490 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage sei unverändert gut, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien könnten ihre Höherbewertung in Relation zur Luxusbranche noch ausweiten. Auf einer Telefonkonferenz habe der Hersteller kostspieliger Automobile zu den kurz- und mittelfristigen Aussichten einen optimistischen Ton angeschlagen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com