Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,86 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob am Dienstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht hervor, dass die Frankfurter ihr Jahresziel für den Free Cashflow trotz des gestutzten Investitionsplans bestätigt haben. Dies könnte die Aktien belasten. Das gekappte Ergebnisziel sieht er derweil gemessen an den Markterwartungen nicht als größeres Problem./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Hold
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,37 €
|Abst. Kursziel*:
-4,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,12%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Lufthansa Sector Perform
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|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
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|UBS AG
|27.03.26
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|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.07.26
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|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|10:16
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets