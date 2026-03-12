DAX 23.541 -0,2%ESt50 5.746 -0,1%MSCI World 4.356 -0,2%Top 10 Crypto 9,5560 +4,3%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.109 +3,1%Euro 1,1469 -0,4%Öl 100,2 -1,6%Gold 5.093 +0,0%
Lufthansa Aktie

7,69 EUR -0,09 EUR -1,21 %
STU
Marktkap. 9,34 Mrd. EUR

KGV 7,52
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,69 EUR -0,09 EUR -1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten gehe eine enorme Unsicherheit einher, schrieb Jarrod Castle am Donnerstagabend. Er rechnet höhere Ölpreise in seine Schätzungen ein und prognostiziert steigende Ticketpreise. Die Fluggesellschaft sei zu 77 Prozent gegen höhere Treibstoffkosten abgesichert, müsse also höhere Kosten nicht vollumfänglich an die Passagiere weitergeben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Buy

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,61 €		 Abst. Kursziel*:
24,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,57%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

11.03.26 Lufthansa Halten DZ BANK
10.03.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Ausfälle und Verspätungen Lufthansa-Aktie verliert: Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm Lufthansa-Aktie verliert: Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag tiefer
dpa-afx ROUNDUP: Lufthansa-Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm
finanzen.net XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
finanzen.net Lufthansa-Aktie unter Druck: Hunderte Flüge fallen wegen Streik aus - Keine Dubai-Flüge bis Ende März
dpa-afx ROUNDUP 3: Piloten streiken: Hunderte Flugausfälle bei der Lufthansa
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Nachmittag nach
dpa-afx Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots stage another strike
Deutsche Welle Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots stage another strike
Deutsche Welle Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots stage another strike
Deutsche Welle Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots stage another strike
Deutsche Welle Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
