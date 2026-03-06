DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,2%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.498 +2,1%Euro1,1554 +0,1%Öl106,6 +14,2%Gold5.102 -0,1%
Reisetitel unter Druck

Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen

09.03.26 07:49 Uhr
Ölpreis-Schock trifft Reisebranche: Aktien von Lufthansa und TUI brechen ein

Die neue Handelswoche beginnt für Anleger im Reisesektor mit einer kalten Dusche. Aktien der Branche geraten kräftig unter Druck.

• Ölpreis über 100 US-Dollar belastet Reisebranche
• Aktien von Lufthansa und TUI verlieren deutlich
• Anleger fürchten höhere Kosten und schwächere Nachfrage

Während die Ölkonzerne von der Eskalation im Nahen Osten profitieren, erleben die Aktien der Lufthansa und des Reisekonzerns TUI einen vorbörslichen Kursrutsch. Lufthansa-Titel brechen auf Tradegate zeitweise um rund fünf Prozent ein, TUI-Titel verlieren daneben zeitweise 4,93 Prozent.

Die Kombination aus explodierenden Kerosinkosten und massiven Flugstreichungen lastet schwer auf den Kursen.

Der Ölpreisschock trifft die Kostenbasis

Haupttreiber für den Einbruch ist der kräftige Anstieg der Rohölpreise. WTI wurde am Morgen bei 104,44 US-Dollar je Barell gehandelt, für die Sorte Brent ging es zuletzt auf 109,38 US-Dollar nach oben, im frühen Handel waren aber sogar Preise von über 115 US-Dollar aufgerufen worden. Damit rückt die Treibstoffrechnung wieder in das Zentrum der Sorgen. Für die Lufthansa, die zwar einen Teil ihres Bedarfs über Hedging-Geschäfte abgesichert hat, bedeutet dieser sprunghafte Anstieg dennoch eine massive Belastung der operativen Marge. Investoren fürchten, dass die Airline die höheren Kosten in einem inflationären Umfeld nicht schnell genug über die Ticketpreise an die Kunden weitergeben kann, was die erst kürzlich präsentierten Gewinnprognosen für 2026 ins Wanken bringen könnte

Operatives Chaos durch Luftraumsperrungen

Neben der Kostenseite bereitet das operative Geschäft in der Krisenregion Kopfzerbrechen. Da wichtige Luftverkehrsknotenpunkte im Nahen Osten teilweise geschlossen sind oder nur eingeschränkt angeflogen werden können, muss die Lufthansa zahlreiche Verbindungen streichen oder auf teure Umwege umleiten. Das Risiko gestrandeter Passagiere und die Kosten für Umbuchungen drücken die Stimmung der Marktteilnehmer darüber hinaus ebenfalls.

TUI leidet unter der schwindenden Reiselust

Auch beim Touristikkonzern TUI schlagen die geopolitischen Spannungen voll durch, da Anleger eine generelle Zurückhaltung der Konsumenten befürchten. Der Nahe Osten ist für TUI ein wichtiges Winter- und Frühjahrsziel, insbesondere mit Blick auf Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Unsicherheit über die Sicherheit der Flugrouten und die Angst vor einer weiteren Ausweitung des Konflikts lassen die Buchungszahlen für diese Regionen einbrechen. Zudem belastet der starke Ölpreis auch hier die Margen der eigenen Ferienflieger und Kreuzfahrtschiffe, was die Hoffnung auf ein starkes operatives Jahr 2026 dämpft.

Redaktion finanzen.net

