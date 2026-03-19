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Marktkap. 9,46 Mrd. EUR

KGV 7,52
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WKN 823212

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ISIN DE0008232125

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Symbol DLAKF

Goldman Sachs Group Inc.

Lufthansa Sell

08:11 Uhr
Lufthansa Sell
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,48 EUR -0,12 EUR -1,63%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,10 auf 6,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset passte seine Bewertungsmodelle für die Lufthansa und die Airline-Holding IAG am Freitag an die immensen Auswirkungen des Iran-Kriegs an: Höhere Treibstoffkosten, höhere Ticketpreise gerade auf Langstrecken und höhere Luftfrachtumsätze. Was dabei unter dem Strich herauskomme, sei zunächst vollkommen unklar und in weiten Teilen abhängig von der Dauer des Konflikts und der Ölmarkt-Verwerfungen. Creuset versuchte die Lage aber so gut es geht in Prognosen zu packen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 06:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Sell

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,60 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
7,35 €		 Abst. Kursziel*:
-10,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,76%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:11 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
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