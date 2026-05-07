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Marktkap. 785,22 Mio. EUR

KGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
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WKN 746100

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ISIN DE0007461006

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Symbol TPLKF

Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

14:31 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
43,10 EUR 2,96 EUR 7,37%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rekordaufträge, die im ersten Quartal deutlich die Erwartungen übertroffen hätten, bestätigen laut dem Analysten Michael Kuhn ein beschleunigtes Wachstum des Chipindustrie-Ausrüsters. Wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, habe das Unternehmen einen exzellenten Jahresauftakt hinter sich./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
82,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,01%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

14:31 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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