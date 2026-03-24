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Symbol TPLKF

Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

10:16 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
31,04 EUR -1,16 EUR -3,60%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sprach in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von einem konstruktiven Eindruck, den er auf einer Roadshow in Paris mit dem Konzernchef Jalin Ketter gewonnen habe. Die Neupositionierung des Technologieunternehmens beginne, erste Früchte zu tragen. Damit gewinne der Investmentansatz an Kontur./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,04 €		 Abst. Kursziel*:
44,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,97%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

10:16 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 PVA TePla Kaufen SMC Research
20.03.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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