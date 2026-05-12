Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 132 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach Zahlen zum ersten Quartal und einer leichten Prognoseanhebung von 39 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konzern habe solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Die Bonner hätten bei allen Geschäftsbereichen geliefert und die Markterwartungen übertroffen. Der leicht niedrigere faire Wert reflektiere im Wesentlichen eine etwas reduzierte Zielbewertung der Beteiligung an der Tochter T-Mobile US./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
27,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
28,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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