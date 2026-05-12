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Marktkap. 132 Mrd. EUR

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WKN 555750

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Symbol DTEGF

DZ BANK

Deutsche Telekom Kaufen

18:11 Uhr
Deutsche Telekom Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
28,03 EUR 0,36 EUR 1,30%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach Zahlen zum ersten Quartal und einer leichten Prognoseanhebung von 39 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konzern habe solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Die Bonner hätten bei allen Geschäftsbereichen geliefert und die Markterwartungen übertroffen. Der leicht niedrigere faire Wert reflektiere im Wesentlichen eine etwas reduzierte Zielbewertung der Beteiligung an der Tochter T-Mobile US./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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27,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
28,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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