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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

16:11 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck nach Produktions- und Exportdaten der Schwerlast-Lkw-Branche des mexikanischen Statistikamt INEGI auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Produktion der Marke Freightliner im April des Lkw-Herstellers sei in Mexiko auf ähnlichem Niveau wie im März gewesen, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Daten seien zu einer wichtigen Kennzahl für Lkw-Hersteller geworden, insbesondere für Daimler Truck, der traditionell rund 60 Prozent seiner für den US-Markt bestimmten Fahrzeuge aus Mexiko exportiere. Diese Exporte seien seit dem 1. November mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent gemäß Section 232 belegt./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
43,80 €		 Abst. Kursziel*:
-20,09%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
40,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,59%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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