UBS AG

Daimler Truck Neutral

12:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dürfte die Auftragsentwicklung des Nutzfahrzeugherstellers stehen, schrieb Hemal Bhundia in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Es gehe darum, die Reaktion der Lkw-Kunden auf die hohen Kraftstoffpreise zu erfassen. Dies sei derzeit ein zentrales Anliegen der Anleger./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks