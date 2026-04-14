Daimler Truck Aktie
Marktkap. 33,69 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dürfte die Auftragsentwicklung des Nutzfahrzeugherstellers stehen, schrieb Hemal Bhundia in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Es gehe darum, die Reaktion der Lkw-Kunden auf die hohen Kraftstoffpreise zu erfassen. Dies sei derzeit ein zentrales Anliegen der Anleger./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,60 €
|Abst. Kursziel*:
10,84%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
43,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,29%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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