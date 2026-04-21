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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

14:36 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 34 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
42,99 €		 Abst. Kursziel*:
-18,59%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
43,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,83%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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