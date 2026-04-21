Daimler Truck Aktie
Marktkap. 33,14 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 34 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
42,99 €
|Abst. Kursziel*:
-18,59%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
43,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,83%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|14:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|14:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG