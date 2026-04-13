DAX 23.997 +1,1%ESt50 5.967 +1,1%MSCI World 4.520 +0,4%Top 10 Crypto 9,6340 +4,6%Nas 23.184 +1,2%Bitcoin 63.497 +0,2%Euro 1,1783 +0,2%Öl 98,66 +0,7%Gold 4.787 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Daimler Truck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
44,24 EUR -0,05 EUR -0,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 33,92 Mrd. EUR

KGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DTR0CK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTGHF

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

10:16 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
44,24 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Auslieferungszahlen der mexikanischen Werke von Daimler Truck (Freightliner) hätten sich zuletzt wieder dem Niveau von vor der Abschwächung und Strafzöllen der USA angenähert, schrieb Harry Martin am Montagnachmittag. Die Zahlen seien bedeutend, weil rund 60 Prozent des Absatzes auf dem US-Markt aus Mexiko geliefert würden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
40,60 €		 Abst. Kursziel*:
-16,26%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
44,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,15%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

10:16 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
13.04.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Analyse im Fokus Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research gibt Underperform-Bewertung bekannt Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research gibt Underperform-Bewertung bekannt
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag freundlich
BNP Paribas Euro, SAP, Salesforce, Telekom, Daimler Truck, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Verlusten
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Montagmittag ein
finanzen.net Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein
finanzen.net DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Daimler Truck-Aktie stabil: Schwäche in Nordamerika belastet Gesamtabsatz
finanzen.net Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Zacks Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) This Year?
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karl Deppen, Purchase of shares under a phantom share plan of Daimler Truck Holding AG
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Karin Radström, Purchase of shares under a phantom share plan of Daimler Truck Holding AG
RSS Feed
Daimler Truck zu myNews hinzufügen