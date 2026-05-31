Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

36,14 EUR -0,90 EUR -2,43 %
Marktkap. 9,12 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

09:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Fresenius Medical Care (FMC) St.
36,14 EUR -0,90 EUR -2,43%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Anstehende Daten eines Konkurrenzprodukts könnten das Potenzial für optimistischere Erwartungen an die Gewinnung von US-Patienten für ein neues Dialysegerät des Unternehmens begrenzen, das demnächst auf den Markt komme, schrieb Graham Doyle am Freitagnachmittag. Dieses werde zur sogenannten High-Volume Hämodiafiltration (HV-HDF) genutzt - ein Blutreinigungsverfahren für Patienten mit terminalem Nierenversagen, in dem der Experte einen wichtigen positiven Kurstreiber für FMC sieht./gl/ag

/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
36,45 €		 Abst. Kursziel*:
1,51%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
36,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,38%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

09:16 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
08.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen DZ BANK
07.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
06.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

