Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 9,12 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Anstehende Daten eines Konkurrenzprodukts könnten das Potenzial für optimistischere Erwartungen an die Gewinnung von US-Patienten für ein neues Dialysegerät des Unternehmens begrenzen, das demnächst auf den Markt komme, schrieb Graham Doyle am Freitagnachmittag. Dieses werde zur sogenannten High-Volume Hämodiafiltration (HV-HDF) genutzt - ein Blutreinigungsverfahren für Patienten mit terminalem Nierenversagen, in dem der Experte einen wichtigen positiven Kurstreiber für FMC sieht./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
36,45 €
|Abst. Kursziel*:
1,51%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
36,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,38%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09:16
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
