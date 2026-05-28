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DZ BANK

CTS Eventim Kaufen

16:01 Uhr
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CTS Eventim
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 73 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das starke erste Quartal lässt den bestätigten Ausblick konservativ erscheinen", schrieb Karsten Oblinger am Freitag nach dem Zwischenbericht des Ticketvermarkters und Veranstalters. Der Experte geht nun davon aus, dass die Ziele nach den Halbjahreszahlen aufgestockt werden./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
61,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
60,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

16:01 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
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