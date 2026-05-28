CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,51 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 73 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das starke erste Quartal lässt den bestätigten Ausblick konservativ erscheinen", schrieb Karsten Oblinger am Freitag nach dem Zwischenbericht des Ticketvermarkters und Veranstalters. Der Experte geht nun davon aus, dass die Ziele nach den Halbjahreszahlen aufgestockt werden./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
61,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
60,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|16:01
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|11:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:01
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:01
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|11:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:01
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:01
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|11:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:01
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK