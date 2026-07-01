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ASML NV Aktie

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1.602,20 EUR +44,60 EUR +2,86 %
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Marktkap. 593,85 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Outperform

13:46 Uhr
ASML NV Outperform
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.602,20 EUR 44,60 EUR 2,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals habe die Erwartungen und Ziele klar getoppt, schrieb David Dai am Mittwoch nach Zahlen und Rücksprache mit den Niederländern. Die Margen seien ebenfalls sehr solide gewesen. Den Ausblick auf das dritte Quartal hält der Experte für stark. Der Mittelpunkt der erneut aufgestockten Umsatzzielspanne für 2026 liege um 12 Prozent über dem Konsens. Dai hob im Zusammenhang mit den aufgestockten Kapazitätsplänen für 2027 und 2028 die immer bessere Berechenbarkeit des Geschäfts hervor. Die Akzeptanz für die neue HNA-Generation in der EUV-Lithografie steige./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.611,80 €		 Abst. Kursziel*:
42,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.602,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,55%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.914,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:46 ASML NV Outperform Bernstein Research
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