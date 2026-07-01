ASML NV Aktie
Marktkap. 593,85 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Outperform
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ziele für das dritte Quartal und auch das Gesamtjahr seien sehr stark, schrieb Analyst Baptiste Salaville am Mittwoch nach den Zahlen und der Prognoseerhöhung des Spezialisten für Lithografiesysteme. Es stehe ein enormer Kapazitätsausbau bevor./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:58 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Oddo BHF
|Kursziel:
2.000,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.659,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,54%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.647,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
|
Analyst Name:
Baptiste Salaville
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.914,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|09:16
|ASML NV Outperform
|Oddo BHF
|09:16
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|ASML NV Outperform
|Oddo BHF
|09:16
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|ASML NV Outperform
|Oddo BHF
|09:16
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|09:01
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.