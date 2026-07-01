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Deutsche Bank AG

Schaeffler Hold

11:36 Uhr
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8,5 Euro auf "Hold" belassen. Der Industriekonzern sei auf einem guten Weg in Richtung seiner Jahresziele, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Hold

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,61 €		 Abst. Kursziel*:
-1,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,28%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

11:36 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
08:01 Schaeffler Sell UBS AG
14.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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