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DZ BANK

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16:31 Uhr
Schaeffler Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Er sehe Schaeffler sowohl beim Thema Antriebstechnologien als auch beim Zukunftsthema Humanoide gut positioniert, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Kaufen

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
8,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
8,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

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13:11 Schaeffler Sell UBS AG
05.05.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
22.04.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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