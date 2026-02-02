UBS AG

Schaeffler Sell

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Montagabend. Die noch in den Kinderschuhen steckenden Chancen würden in den Aktien völlig überbewertet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG