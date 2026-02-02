DAX 24.866 +0,3%ESt50 6.023 +0,3%MSCI World 4.551 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.330 -0,7%Euro 1,1803 +0,1%Öl 66,51 +0,3%Gold 4.924 +5,7%
Schaeffler Aktie

9,56 EUR -0,48 EUR -4,78 %
STU
Marktkap. 9,43 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN SHA010

ISIN DE000SHA0100

Symbol SCAFF

UBS AG

Schaeffler Sell

08:01 Uhr
Schaeffler Sell
Schaeffler AG
9,56 EUR -0,48 EUR -4,78%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 6,20 auf 8,30 Euro angehoben, die Aktien nach der Kursrally aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Montagabend. Die noch in den Kinderschuhen steckenden Chancen würden in den Aktien völlig überbewertet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Sell

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
8,30 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
10,03 €		 Abst. Kursziel*:
-17,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,18%
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

08:01 Schaeffler Sell UBS AG
30.01.26 Schaeffler Neutral UBS AG
30.01.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
30.01.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Schaeffler Buy Citigroup Corp.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx Analystenstimme Schaeffler-Aktie tiefer: UBS senkt auf 'Sell' - Kursziel höher Schaeffler-Aktie tiefer: UBS senkt auf 'Sell' - Kursziel höher
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Mittag
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag im Sinkflug
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schaeffler korrigiert weiter - UBS dämpft Roboter-Euphorie
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler verliert am Montagnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der SDAX am Montagnachmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, sell
