DAX stabil -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Nach Mega-Rally

Ist die Schaeffler-Aktie zu heiß gelaufen? Anleger nehmen Gewinne mit

26.01.26 14:14 Uhr
War das zu viel des Guten? Schaeffler-Aktie stolpert | finanzen.net

Seit Mitte Dezember kennt die Schaeffler-Aktie nur eine Richtung: Nach oben. Am heutigen Montag streichen Anleger aber einige Gewinne ein.

Schaeffler AG
• Starke Rally seit Dezember
• Robotik- und Automatisierungsfantasie als Kurstreiber
• Gewinnmitnahmen vor Zahlen als Belastungsfaktor?

6,17 Euro kostete die Schaeffler-Aktie noch Mitte vergangenen Monats. In den Folgewochen setzte eine Rally ein, die den Anteilsschein in der Spitze bis auf 11,98 Euro und damit einen neuen Rekord trieb. Auch am Montag bleibt die Rekordmarke nicht weit entfernt - und das, obwohl die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 2,27 Prozent auf 11,62 Euro nachgibt.

Vom Autozulieferer zur Robotik-Hoffnung

Als kurstreibend hatte sich in den vergangenen Wochen erwiesen, dass sich das Unternehmen zunehmend vom Automobilzulieferer in Richtung Robotik und Automatisierung entwickelt hat. Auf der diesjährigen Tech-Messe CES demonstrierte Schaeffler die Weltpremiere eines hochintegrierten Planetenradaktor, mit der das Unternehmen einen entscheidenden Baustein für humanoide Roboter liefert. Daneben sortierte der Roboter HMND 01 Alpha (eine Kooperation mit "Humanoid") live Bauteile und belegte damit die Industrietauglichkeit der Technologie. Ein neuer Gabelstapler-Demonstrator zeigte zudem, wie man Hydraulik durch Elektromechanik ersetzt, um präziseres Navigieren zu ermöglichen.

Damit verabschiedet sich Schaeffler vom Image des reinen Komponentenherstellers (Kugellager, Ventile) und wird zum Systemanbieter für intelligente Bewegungstechnologie - ein Fokus, der auf Anlegerseite durchaus mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen wird.

Auch Analysten reagierten prompt: Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler fast verdoppelt von 6,50 auf 12,60 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für den Zulieferer Schaeffler spreche vor diesem Hintergrund das Geschäft mit humanoiden Robotern.

Wird Anlegern die Luft zu dünn?

Dennoch scheint der Schaeffler-Aktie nach der Rally der vergangenen Wochen ein wenig die Puste ausgegangen zu sein. Ob die Abschläge zum Wochenstart aber eher Gewinnmitnahmen zu schulden sind oder Anlegern die Luft doch etwas zu dünn geworden ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Insbesondere mit Blick auf die anstehenden Jahreszahlen Anfang Mai werden Investoren die Aktie genau im Fokus behalten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

