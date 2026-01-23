DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -3,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin73.811 +1,1%Euro1,1869 -0,2%Öl65,89 -0,6%Gold5.086 +2,1%
KI auf der Baustelle

NVIDIA-Aktie im Fokus: Caterpillar startet KI-Revolution auf der Baustelle

26.01.26 03:15 Uhr
NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie im Blick: KI übernimmt die Baustelle - Caterpillar und NVIDIA starten Revolution | finanzen.net

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar und der Chiphersteller NVIDIA haben auf der CES 2026 eine erweiterte Zusammenarbeit angekündigt. Im Mittelpunkt steht ein KI-Assistent, der Baumaschinenführer per Sprache unterstützen soll.

• Caterpillar und NVIDIA haben auf der CES in Las Vegas eine erweiterte Zusammenarbeit angekündigt
• Im Mittelpunkt steht der Cat AI Assistant, ein sprachgesteuertes KI-System für Baumaschinen
• Die Off-Board-Version des Cat AI Assistant soll im ersten Quartal 2026 verfügbar werden

Cat AI Assistant: Sprachsteuerung für Baumaschinen

Caterpillar stellte am 7. Januar 2026 auf der Technologiemesse CES in Las Vegas den Cat AI Assistant vor. Dabei handelt es sich um ein KI-System, das direkt in Baumaschinen integriert wird und Bediener per natürlicher Sprache unterstützt. Wie aus einer Pressemitteilung von Caterpillar hervorgeht, soll der Assistent Fragen beantworten, personalisierte Empfehlungen zu Wartung und Ersatzteilen geben sowie Sicherheitshinweise liefern.

Das System läuft auf NVIDIAs Jetson Thor Plattform, einer Edge-AI-Hardware für Echtzeitverarbeitung in industriellen Umgebungen. Laut dem NVIDIA-Blog nutzt der Assistent NVIDIA Riva für die Spracherkennung sowie das kompakte Sprachmodell Qwen3 4B für die Verarbeitung von Anfragen. Die Daten stammen aus Caterpillars eigener Helios-Plattform, die Maschineninformationen zentral speichert. Bei einer Live-Demonstration auf der Messe zeigte Caterpillar das System an einem Cat 306 CR Minibagger. Der Bediener konnte per Sprachbefehl Sicherheitsfunktionen aktivieren und Informationen zur Maschinensteuerung abrufen.

Sicherheitsfunktionen und Effizienzsteigerung im Fokus

Ein zentrales Anwendungsgebiet des KI-Assistenten ist die Arbeitssicherheit. Wie aus dem NVIDIA-Blog hervorgeht, können Bediener per Sprachbefehl Höhenbegrenzungen für den Baggerarm festlegen, um etwa Kollisionen mit Stromleitungen zu vermeiden. Das System erkennt zudem Personen auf der Baustelle und kann entsprechende Warnungen ausgeben.

Brandon Hootman, Vice President für Daten und KI bei Caterpillar, erklärte gegenüber TechCrunch, dass die Technologie besonders für unerfahrene Bediener wertvoll sei. Die Baubranche kämpfe mit einem Fachkräftemangel, und der KI-Assistent könne die Einarbeitungszeit verkürzen. Ein weiterer Vorteil sei die Datenerfassung: Caterpillars Maschinen senden laut Hootman rund 2.000 Datenpunkte pro Sekunde an das Unternehmen zurück. Diese Daten fließen in digitale Zwillinge von Baustellen und Fabriken ein, die Caterpillar mithilfe von NVIDIAs Omniverse-Plattform erstellt.

Von der Mine zur Baustelle - Autonomie als nächster Schritt

Die Partnerschaft mit NVIDIA baut auf Caterpillars langjähriger Erfahrung mit autonomen Systemen im Bergbau auf. Das Unternehmen setzt seit über 30 Jahren autonome Maschinen in Minen ein und will diese Expertise nun auf den Bausektor übertragen. Auf der CES präsentierte Caterpillar fünf autonome Baumaschinen, die für komplexe Baustellenumgebungen konzipiert sind.

Caterpillar kündigte zudem Investitionen von 100 Millionen US-Dollar über fünf Jahre für Weiterbildungsprogramme an. Davon fließen 25 Millionen US-Dollar in eine Global Workforce Innovation Challenge, die Lösungen zur Vorbereitung von Arbeitskräften auf KI-gestützte Industriesysteme identifizieren soll. Die Off-Board-Version des Cat AI Assistant, also die Nutzung außerhalb der Maschinenkabine über Apps und Websites, soll im ersten Quartal 2026 verfügbar werden. Die In-Cab-Version befindet sich laut Caterpillar in der finalen Validierungsphase.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, Caterpillar

