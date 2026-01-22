Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus

Index-Performance im Blick

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,34 Prozent fester bei 25.605,47 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,064 Prozent schwächer bei 25.501,91 Punkten, nach 25.518,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.435,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.709,74 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 1,79 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.587,83 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 25.097,42 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, einen Stand von 21.900,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 25.873,18 Punkten. Bei 24.954,18 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Fortinet (+ 5,18 Prozent auf 81,64 USD), Gilead Sciences (+ 3,65 Prozent auf 135,93 USD), Microsoft (+ 3,28 Prozent auf 465,95 USD), Netflix (+ 3,09 Prozent auf 86,12 USD) und Intuit (+ 2,97 Prozent auf 563,97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Intel (-17,03 Prozent auf 45,07 USD), Marvell Technology (-3,45 Prozent auf 80,23 USD), Arm (-2,63 Prozent auf 116,07 USD), Enphase Energy (-2,52 Prozent auf 39,46 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,22 Prozent auf 174,30 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 56.485.843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,795 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

