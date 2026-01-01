GNW-News: Quantexa Claims Accelerator ist nun auf dem Guidewire Marketplace verfügbar und ermöglicht Echtzeit-Entscheidungsintelligenz für Versicherungsanspr...
^LONDON, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender
Anbieter im Bereich Decision Intelligence (DI), gab heute bekannt, dass sein
Quantexa Accelerator for Decision Intelligence für Guidewire ClaimCenter nun
weltweit auf dem Guidewire Marketplace
(https://marketplace.guidewire.com/product/quantexa-accelerator-for-claims-
decision-intelligence-for-claimcenter/01tPW00000AAssbYAD) verfügbar ist. Damit
wird es für Versicherer einfacher, fortschrittliche Schadenintelligenz direkt in
ClaimCenter auf Guidewire Cloud-Workflows zu integrieren. Quantexa ist ein
Guidewire PartnerConnect Technology-Partner und ehemaliger Guidewire Insurtech
Vanguard.
Der Claims Accelerator integriert die Decision Intelligence-Plattform von
Quantexa in ClaimCenter und ermöglicht so eine Echtzeit-Schadenssegmentierung,
Betrugserkennung und kontextbezogene Analysen über den gesamten
Schadenlebenszyklus hinweg. Durch die Zusammenführung interner und externer
Daten zu einer vernetzten 360-Grad-Sicht auf Kunden, Antragsteller und
Lieferanten erhalten Versicherer bei der ersten Schadensmeldung und während der
gesamten Schadenbearbeitung einen sofortigen Einblick in Risiken,
Verhaltensweisen und Netzwerke.
Schadensdaten in umsetzbare Entscheidungen umwandeln
Schadenabwicklungsorganisationen stehen unter zunehmendem Druck, Schadensfälle
schneller zu bearbeiten, Verluste zu reduzieren und das Kundenerlebnis zu
verbessern, ohne die Betriebskosten zu erhöhen. Der Quantexa Accelerator for
Decision Intelligence für ClaimCenter begegnet dieser Herausforderung, indem er
die Integration mit Guidewire Cloud vereinfacht, den Implementierungsaufwand
reduziert und die Amortisationszeit für Versicherer verkürzt, die ihre
Schadenbearbeitung modernisieren.
?Die Versicherungsbranche befindet sich an einem Wendepunkt, an dem Cloud und KI
intelligentere, schnellere und vernetztere Erfahrungen ermöglichen", erklärte
Will Murphy, Vice President, Marketplace and Technology Alliances bei Guidewire.
?Der Accelerator von Quantexa ermöglicht es Versicherern, Echtzeit-Informationen
aus einer Vielzahl von Datenquellen in ihre Schadenbearbeitung zu integrieren.
Dies trägt dazu bei, Entschädigungskosten zu senken, Betrug zu bekämpfen und den
Versicherungsnehmern den vertrauenswürdigen Service zu bieten, den sie
erwarten."
Die Lösung kombiniert die branchenführende Kernplattform für Schadenfälle von
Guidewire mit der kontextbezogenen Graphenanalyse und Entitätsauflösung von
Quantexa und ermöglicht Versicherern:
* Frühere und genauere Erkennung von Betrug und Verlusten
* Verbesserung von Segmentierungs- und Triage-Entscheidungen in Echtzeit
* Konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse für Versicherungsnehmern
* Reduzierung von Risiken bei Cloud-Migrationen durch wiederverwendbare
Integrationsressourcen und vereinfachte Datenvereinheitlichung.
?Die Listung auf dem Guidewire Marketplace stellt einen bedeutenden Meilenstein
für Quantexa dar", erklärte Alex Johnson, Head of Insurance Solutions bei
Quantexa.?Unser Accelerator für Decision Intelligence für ClaimCenter
ermöglicht es Versicherern, Decision Intelligence in Echtzeit direkt in ihre
ClaimCenter-Workflows zu integrieren und so die Bewertung und Verwaltung von
Schadensfällen zu transformieren, indem sie ein besser vernetztes,
vertrauenswürdiges Verständnis von Personen, Policen und Netzwerken nutzen.
Aufgrund der bereits erzielten nachweisbaren Ergebnisse freuen wir uns darauf,
weitere Versicherungsunternehmen dabei zu unterstützen, Verluste zu reduzieren,
die Einführung der Cloud zu beschleunigen und schneller fundiertere
Entscheidungen zu treffen."
Stärkung des Guidewire-Versicherungsökosystems
Die Verfügbarkeit des Quantexa Accelerator for Decision Intelligence für
ClaimCenter auf dem Guidewire Marketplace festigt die Position des Unternehmens
als wertvoller Partner im globalen Versicherungsökosystem. Dies erweitert die
Reichweite von Quantexa durch das Netzwerk von mehr als 500 Guidewire-Kunden und
bestätigt die Decision Intelligence Platform als cloudfähige, skalierbare
Lösung, die es Versicherern ermöglicht, Verluste zu reduzieren, Servicekosten zu
senken und ihren Weg zu agentenbasierten, KI-gestützten
Schadenbearbeitungsprozessen zu beschleunigen.
Für Versicherer ist das Ergebnis eindeutig: geringere Servicekosten, schnellere
Wertschöpfung, reduziertes Betriebsrisiko und intelligentere
Schadenregulierungsergebnisse, unterstützt durch kontextbezogene
Entscheidungsintelligenz, die dort eingebettet ist, wo Schadenentscheidungen
getroffen werden.
Um mehr über die Decision Intelligence-Lösungen von Quantexa für die
Versicherungsbranche zu erfahren, besuchen Sie bitte
https://www.quantexa.com/industries/insurance/.
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage
von Kontextdaten zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der
künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte
Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel
von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation.
Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um ihr Unternehmen zu
schützen, zu optimieren und auszubauen, indem sie komplexe Herausforderungen im
gesamten Unternehmen durch modernes Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC,
Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.
Die Quantexa Decision Intelligence Platform verbessert die operative Leistung
mit einer um über 90 % höheren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren
analytischen Modellauflösung als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in
Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum
von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im
Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere
zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt
arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com
(http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(http://linkedin.com/company/quantexa).
Medienanfragen
K: Michael Lane, VP of External Relations
T: +1 917 450 7387
E: michaellane@quantexa.comÂ°